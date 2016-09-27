Санкт-Петербург, 27 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не смог сразу поверить в то, что северная столица полностью готова к зимнему сезону и поинтересовался у подчиненных, не обманывают ли они его, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

На заседании городского правительства глава жилищного комитета Валерий Шиян объявил, что к концу недели все многоквартирные дома и общежития Петербурга будут отапливаться.

На данный момент, по данным властей, тепло поступает в 96,5% домов. При этом худшие показатели — в Невском и Красногвардейском районах, 82% и 86% соответственно.

По словам Шияна, уже к середине сентября все районы получили паспорта готовности домов к отопительному сезону, что означает, что в домах проверены системы теплоснабжения, газоснабжения и пожарной безопасности. Кроме того, к 1 сентября был выполнен план по текущему ремонту зданий, на что потратили 2,3 млрд рублей. Капитальный ремонт тех объектов, которые больше всего влияют на температуру в домах, также завершен, отчитался Шиян, а именно: ремонт крыш и теплосетей.

В частности, к 26 сентября ремонт крыш закончили в 473 домах, еще в 18 домах работы закончены, но управляющие компании пока устраняют замечания и готовят документы. «И нет никакого риска, что осадки как-то повлияют на эти дома, так как первый слой на крышах уже везде выполнен», — подчеркнул Шиян.

Ремонт систем теплоснабжения также завершен в 245 зданиях, еще в 46 домов уже поступает тепло, но продолжаются работы в квартирах, жильцы которых уезжали на лето.

«Вы мне просто бальзам на душу пролили. Впервые у нас всё выполнено. Вы уверены, что всё это правда?», — обратился Полтавченко к Шияну. Губернатор поинтересовался, не «обманывают» ли его приведенные цифры. «Вы что имеете в виду, какие цифры?» — решил уточнить глава Жилкомитета прежде чем ответить, насколько он был честен.

Полтавченко указал, что говорит об успехах в ремонте труб и крыш. «Мне даже страшно в это поверить, что всё выполнено в срок и с соответствующим качеством. Так ли это на самом деле?», — недоумевал градоначальник.

Валерий Шиян пояснил, что в прошлые годы проблема заключалась в том, что региональный Фонд капремонта только начал свою работу, но на сегодняшний день коллектив сформирован и трудится слаженно. На данный момент в 88% домов, где проводили капремонт, уже поступает тепло, хотя средняя цифра по городу — 96,5%.

«То есть, немножко отстаем, но то, что мы не повторим опыт прошлого года, я в этом уверен. По крышам та же ситуация», — утверждает чиновник, которому всё же удалось убедить Георгия Полтавченко.

«Я не раз отмечал, что зима всегда в Петербурге приходит неожиданно, но сегодня у меня есть ощущение, что мы все-таки готовы. Очень бы хотелось, чтобы это было так на самом деле», — заключил губернатор северной столицы.

Напомним, что периодическое протапливание в Санкт-Петербурге началось 20 сентября. Постоянное отопление в домах пока не включено — оно вводится после того, как в течение нескольких дней среднесуточная температура воздуха будет не выше плюс восьми градусов.