Вашингтон, 27 сентября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В США зрители, следившие за ходом теледбатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, присудили победу кандидату-демократу, сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

По данным опроса социологической службы Opinion ResearchCorporation (ORC), за Клинтон свои голоса отдали 62%респондентов, смотревших дебаты. Трампа назвали победителем 27%. По мнению опрошенных, Клинтон была более убедительна, она ясно выразила свою позицию.

Также зрители отметили убежденность Клинтон в том, что она сможет решить проблемы избирателей (57% против 35% у Трампа) и лидерство Клинтон (56% против 39%). ORC отмечает, что большинство опрошенных по своим политическим взглядам отнесли себя к Демократической партии — их было на 10% больше, чем республиканцев.

В последнее время соперники на президентских выборах сравнили рейтинги: основная борьба между ними идет за голоса неопределившихся избирателей. Через несколько дней предварительные результаты этой борьбы покажут общенациональные опросы.

Дебаты кандидатов в президенты США — Хиллари Клинтон — от Демократической партии и Дональд Трамп — от Республиканской партии — состоялись вечером накануне, 26 сентября. Когда оппоненты появились на сцене, они сдержанно улыбнулись друг другу и обменялись рукопожатиями.