Вашингтон, 27 сентября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В апреле 1937 году авиация нацистской Германии совершила налет на один из баскских городов — первый среди многих случаев, когда мирные жители стали жертвой целенаправленной бомбардировки. Тогда уроженец Испании Пабло Пикассо изобразил произошедшую трагедию в своей известной картине «Герника». Будь художник жив сегодня, он бы написал картину «Алеппо», которую стоило бы повесить у Белого дома, пишет Ричард Коэн в статье для Washington Post.

Пабло Пикасо. Герника. 1937

Автор отмечает, что, как и Герника времен гражданской войны в Испании, Алеппо переживает ту же судьбу: этот крупный город Сирии сравнивают с землей в ходе многочисленных бомбардировок и применения химического оружия. На примере сирийского города мир, считает автор, повторяет забытый урок баскской Герники.

В каждом своем интервью президент Барак Обама говорит, что у него раздирает душу от страданий, которые переживают граждане Сирии, однако это слабое утешение для жертв в Алеппо. Слова главы Белого дома не подвигли Россию и правительство Сирии остановить свои бомбардировки, тогда как государственный секретарь США Джон Керри безуспешно пытается взывать к сознательности президента России Владимира Путина, который, в отличие от Обамы, знает, чего он хочет. Он хочет одержать верх.

И провал Керри, пишет Коэн, не его вина, это вина Обамы. Он гордится тем, что он противоположность Джорджа Буша — младшего, что он не вовлек США в очередной конфликтмасштабов Ирака. Тем не менее, отмечает автор, последствия сирийского конфликта были катастрофическими: около 500 тыс. погибших, 7 млн внутренне перемещенных лиц и кризис с беженцами в Европе.

Одним из многочисленных последствий этого кризиса стала убежденность в том, что США никогда не смирятся с убийством невинных людей в таких масштабах. Однако это произошло. Своим бездействием президент Обама способствовал появлению «действительной оси зла», состоящей из России, Ирана и Сирии Башара Асада, которые «давят все на своем пути».

Таким образом, считает автор, Алеппо является символом слабости США, и президент РФ Владимир Путин, который делает что хочет в Сирии: крадет электронные письма политиков США и вмешивается в выборы, и идет на ряд других возмутительных шагов, — давно «раскусил» Обаму, у которого много ума, но никакой силы.

И Россия не одна бросает вызов мощи США. Так, президент Филиппин Родриго Дутерте называет Обаму «сыном проститутки» и вместо того, чтобы послать флот, Обама отменяет свой визит. Китай строит искусственные острова в Тихом океане, выдвигая претензии на торговые пути. Северная Корея разрабатывает баллистические ракеты, которые способны доставить ядерное оружие в Калифорнию. И одному Богу известно, чем занят Иран.

Стало ли проявление слабости в Сирии причиной всего этого? Неизвестно. Однако нежелание США идти на решительные шаги почти точно стало поводом для активных мер других стран. По мнению автора, было необязательно направлять сухопутные войска в Сирию, достаточно было ввести бесполетную зону над страной. Тогда, лишившись авиации, президент Сирии Башар Асад вернулся бы к занятию офтальмологией, Россия бы не стала вмешиваться в конфликт в Сирии, а Тегеран и его сторонники, такие как шиитская «Хезболла», занимались бы своими делами, а не поддерживали правительство Асада.

Урок Герники забыт — скривленные от ужаса лица, покалеченные тела и прочие лики насильственной смерти. Теперь же перед нами повторяется то же самое в Алеппо, и, как и тогда, мало что делается для того, чтобы остановить кровопролитие, и, как и тогда, за Алеппо последуют более тяжелые последствия.

Напомним, бомбардировка баскского города Герника состоялась 26 апреля 1937 года. Её осуществлял немецкий «Легион Кондор», выступивший в поддержку профашистского генерала Франсиско Франко во время гражданской войны в Испании, в ходе которой поддержку республиканцем оказывал ряд государств, в том числе и СССР, направивший в страну военных специалистов, а также военные грузы. Участвовало в конфликте и большое число добровольцев из большого числа стран, не желавших победы фашистов.

В свою очередь, Франция и Англия заявили о своем нейтралитете в конфликте и запрете поставок оружия в страну. Такой же шаг сделало и правительство США, наложив эмбарго на экспорт оружия в Испанию и аннулировав все ранее заключённые с Испанией соглашения о приобретении оружия в США.

Многие историки едины во мнении, что именно действия Запада привели к победе франкистов. Генерал Франко, может, и вошел в Мадрид с помощью немецких и итальянских танков, но помешать ему в этом не дали Париж, Лондон и Вашингтон. Предчувствуя, предвестником чего является гражданская война в Испании, Эрнест Хемингуэй пишет свой роман «По ком звонит колокол». По ком зазвонит колокол, если США свергнут Асада?