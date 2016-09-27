Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Ростовская область решила удивить участников международного инвестфорума «Сочи-2016» длинными ногами, символизирующими рост экономики. Как отметили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития региона, экспозиция «наверняка не оставит равнодушным ни одного участника форума и запомнится надолго», передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

donland.ru Экспозиция Ростовской области

«Каждый элемент экспозиции Ростовской области несёт смысловую нагрузку, каждая деталь — «говорящая», наполненная профильным для аудитории форума содержанием. Концепция экспозиции Ростовской области — исключительно прагматичная и нацелена на максимальную результативность от участия в инвестфоруме», — сказал гендиректор АИР Игорь Бураков.

В секрете пока держится информация о проектах, которые представит донской регион в городе-курорте, и общий объём инвестиций по запланированным соглашениям. Ожидается, что Ростовская область вновь пойдет на рекорд и побьет результат участия в Петербургском международном экономическом форуме-2016. В июне были подписаны соглашения на общую сумму, превышающую 7 млрд рублей.

Как добавили в Агентстве инвестразвития, валовый региональный продукт региона превысил 1 трлн рублей и продолжает расти. Ежегодный объём инвестиций в область превышает показатель в 300 млрд рублей.

Напомним, международный инвестиционный форум «Сочи-2016» стартует в главном медиацентре Олимпийского парка 29 сентября. Ожидается, что на Кубань съедутся не менее 10 тыс. участников из различных стран мира. Продлится форум до 2 октября.