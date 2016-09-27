Москва, 27 сентября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Министерство финансов России предложило обязать граждан, проживающих за пределами страны больше года, после возвращения на российскую территорию предоставлять отчёт о своих заграничных счетах и осуществлённых за пределами России операциях. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Если в настоящее время граждане России, проживающие год и более за пределами страны, перестают считаться валютными резидентами, то новый закон, в случае его принятия, сохранит за ними статус валютного резидента.

Сейчас российские граждане, которые ещё не прожили за границей год, должны в месячный срок уведомлять налоговые органы России об открытии какого-либо счёта в иностранном банке, а также об операциях с этим и другими счетами. Они обязаны каждый месяц отчитываться о движении средств по таким счетам.

В предлагаемом Минфином законопроекте предусматривается следующее: проживающие год и более за рубежом по возвращении в страну должны будут предоставить сведения за весь период пребывания за границей.

Стоит отметить, что для валютных резидентов действуют ограничения по набору операций, проводимых с использованием иностранных счетов. В частности, в настоящее время на иностранные счета нельзя зачислять полученные от продажи автомобиля или недвижимости нерезиденту средства.