Москва, 27 сентября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что в Сочи, на Байкале и в других особо охраняемых природных зонах на территории России могут запретить использовать одноразовую пластиковую посуду и полиэтиленовые пакеты. Соответствующее предложение будет направлено в правительство России, передаёт RT.

MikeBirdy Мусор

«Речь о пластике как таковом, попадающем в отходы. Это и стаканчики, и много чего еще», — сказал Донской.

Министр пояснил, что оставлять ситуацию на существующем уровне нельзя: приезжающие на Байкал и в Сочи сетуют на мусор и при этом сами оставляют после себя мусор.

«Так мы хотя бы избавимся от мусора, который долго разлагается», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года специалисты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России отметили, что увеличение привлекательности рекреационных ресурсов озера Байкал, постоянный рост числа мест отдыха и количества туристов, в том числе неорганизованных, может привести к увеличению негативного воздействия на побережье Байкала.