Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе дебатов с кандидатом-демократом Хиллари Клинтон заявил, что в случае своего избрания на президентский пост не исключает ядерного удара вооруженных сил США.

Испытания атомной бомбы. США 2015

По его словам, такая возможность существует, потому что «есть такие государства, как Северная Корея». Трамп также добавил, что проблемой для США является устаревание ядерного потенциала страны. Российский ядерный арсенал, по его мнению, новее, чем американский, и это «серьезная угроза для США».

Трамп пояснил, что под устаревшими он имеет в виду многие американские бомбардировщики B-52. «Мы не успеваем за другими странами», — сказал миллиардер.

Ранее министр обороны США Эштон Картер заявил, что из всех стран мира только Россия и Северная Корея представляют ядерную угрозу для Соединённых Штатов.

Развёртывание американской системы ПРО в Южной Корее, которое неизбежно приведёт к ещё большему повышению напряжённости на Корейском полуострове, со слов Эштона Картера, имеет единственной целью обеспечение защиты от КНДР.