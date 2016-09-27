Москва, 27 сентября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 26 сентября закрылись снижением по американскому доллару. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,17%, до 63,95 рубля. Пара евро/рубль закрылась без изменений на пятничном уровне 71,93 рубля.

ИА REGNUM Рубль

Новую неделю российская валюта начала с ослабления. В начале торгов иностранные валюты отыгрывали снижение нефтяных котировок до уровня $45,72 за баррель. Курс доллар/рубль повышался до 64,29 рубля, евро/рубль — до 71,19 рубля. Валюты укреплялись против российского рубля в течение часа. С достигнутых сессионных максимумов началась новая фаза их ослабления.

На фоне роста нефтяных котировок на 4,2%, до $47,63, курс доллар/рубль снизился до 63,58 рубля, евро/рубль — до 71,57 рубля. Я предупреждал Вас, что не стоит удивляться разнонаправленным ценовым внутридневным колебаниям на рынке нефти в пределах 5−7% в ожидании результатов встречи ОПЕК.

Трейдеры ждут от встречи нефтедобывающих стран в Алжире договоренностей о заморозке объемов добычи, поэтому чувствительны к любым новостям касающихся встречи. Саудовская Аравия предложила сократить уровень добычи с 10.69 млн б/в сутки до 10.2 млн б/ сутки. Думаю, успех встречи будет зависеть от властей Ирана, так они не хотят замораживать добычу нефти.

Если нефтепроизводители договорятся о сокращении объемов добычи, то по самым скромным подсчетам Brent восстановится до 54 долларов за баррель. Технические цели находятся за отметкой в 60 долларов. В этом случае паре доллар/рубль откроется дорога в район 60 рублей. Если Картель не договорится и котировки нефти на этом фоне начнут демонстрировать снижение, то рубль рухнет вместе с ними.

26 сентября ЦБ РФ провел аукцион РЕПО в иностранной валюте сроком на 28 дней. Банки привлекли 3,2 млрд долларов. Спрос составил 3,2 млрд долларов. То есть банкам валюта сейчас не нужна. Сегодня, 27 сентября, ЦБ РФ проведёт депозитный аукцион вместо РЕПО. Регулятор будет изымать рублёвую ликвидность, чем поддержит курс национальной валюты.

Поскольку нефть торгуется в плюсе и ценам есть куда повышаться, то есть высокая вероятность возвращения курса доллара к уровню 63,35 рубля. Идеально было бы увидеть котировки по доллару на уровне 63,15 рубля к закрытию европейской сессии.