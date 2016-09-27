Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Ростовом» и голландским «ПСВ» рассудят арбитры из Франции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 27 сентября.

fc-rostov.ru Ростовский стадион

Так, судейскую бригаду возглавит Клеман Тюрпен, которому помогут Сирил Грингор и Николя Дано. Резервным арбитром назначен Хишам Закрани.

Напомним, что матч пройдёт на ростовском стадионе «Олимп-2» завтра, ‪28 сентября‬. Посмотреть игру смогут не все, так как на Восточной трибуне будет закрыто 1,5 тыс. мест. Таково решение дисциплинарного комитета УЕФА, который нашёл в действиях болельщиков в игре с голландским «Аяксом» признаки расизма.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ростов» провел на выезде. Жёлто-синие уступили «Баварии» (Мюнхен) со счётом 0:5. Как отметил после игры главный тренер команды Иван Данильянц, футбольная дружина проявила в матче с немцами мужество и боролась до финального свистка арбитра.