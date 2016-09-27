Гвадалахара, Мексика, 27 сентября, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Мумия святой Иносении, девочки, погибшей 300 лет назад, открыла глаза во время службы в кафедральном соборе в мексиканской Гвадалахаре. Видеозапись загадочного происшествия опубликована на YouTube.

wepop.es Мумия святой Иносении

Один из посетителей собора снимал мумию девочки на видео, внезапно ее глаза открылись на несколько мгновений, после чего веки вновь опустились. Автор записи не находит объяснения феномену. Ряд зрителей, оставивших комментарии под видео, называют его подделкой, другие пользователи расценивают явление как некое знамение.

Согласно легенде, святая Иносения погибла от руки собственного отца в 18-м веке. Он убил ее за то, что девочка хотела посещать школу при монастыре. В дальнейшем местные жители стали почитать ребенка как святую.