Новосибирск, 27 сентября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников прокомментировал ИА REGNUM увольнение директора Новосибирской филармонии Татьяны Людмилиной, которое привело к скандалу.

filnsk.ru Увольнение директора Новосибирской филармонии региональный минкульт объяснил «решением учредителя»

«Людмилина уволена в соответствии с п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ», — заявил Решетников. Однако пояснить, что привело к такому решению, и высказаться по разрастающемуся вокруг данного увольнения резонансу министр не захотел.

«Для увольнения по данному основанию причин не требуется, необходимо только решение учредителя», — заявил Игорь Решетников, оставив все дальнейшие вопросы корреспондента ИА REGNUM «без комментариев».

Официальный запрос в министерство культуры области также не дал результатов, получить хоть какие-то комментарии, помимо сухих данных, так и не удалось.

«В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации», государственные органы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакции (…) Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрашиваемые Вами личные оценки со стороны министра не относятся к сведениям о деятельности государственных органов», — ответили в региональном Минкультуры.

Напомним, 19 сентября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщил директору Новосибирской государственной филармонии Татьяне Людмилиной о ее увольнении. Решение для Людмилиной стало неожиданным и неприятным. Она связала его с тем, что министр «сводит с ней личные счеты». Хотя Решетников заявил, что увольняет ее из-за жалоб и недовольства со стороны сотрудников филармонии.

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Людмилина же заявила на собранной ею в этот же день пресс-конференции, что решила бороться за свои права и пост.

Однако уже на следующий день, 20 сентября, Игорь Решетников представил коллективу филармонии нового руководителя, которым стал Бейбит Мухамедин, до этого возглавлявший дирекцию фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ (занимается организацией и проведением правительственных мероприятий, календарных и профессиональных праздников, торжественных церемоний награждения).

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