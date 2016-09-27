Кабул, 27 сентября, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Афганские военные подтвердили, что во время атаки на лагерь «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Бармале был убит лидер пакистанских талибов Азам Тарик, сообщает ВВС 27 сентября.

picdn.net Лопата

Журналисты сообщают, что боевая операция афганских сил безопасности, проведенная совместно с военными США, состоялась в ночь с субботы на воскресенье, однако окончательно смерть «террориста номер один» в регионе была подтверждена только в понедельник.

Ранее об уничтожении Азама Тарика, а также других полевых командиров из «Талибана» и афганской «Аль-Каеды» (террористические организации, запрещены в России) в ходе спецоперации на границе с Пакистаном, сообщало Voice of America.

Читайте также: В Афганистане ликвидирован главарь «Исламского государства»

Смерть Азама Тарика является самой крупной «потерей» исламистов в регионе с 26 июля 2016 года, когда был уничтожен ставленник «Исламского государства» (запрещена в России) в Афганистане, Хафиз Саид Хан.