* запрещённая в России организация

Абуджа, 27 сентября, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Абубакар Шекау, лидер боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «воскресает» уже в шестой раз, сообщает ВВС 27 сентября.

Цитата из т/ф, «Оно». реж Томми Ли Уоллес. 1990. США, Канада «Шесть жизней» главаря «Боко харам»

Журналисты посчитали, сколько раз военные «хоронили» Шекау за то время, которое полевой командир руководит исламистами в Нигерии.

Так, в первый раз о смерти Абубакара Шекау заявлялось в июле 2009 года — по информации военных Нигерии, полевой командир был убит в бою вместе с создателем группировки Мохаммедом Юсуфом. В июле 2010 года Шекау заявил в видеообращении, что был ранен в бедро, но выжил, и отныне он — лидер «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

30 июня 2013 года нигерийская разведка заявила об уничтожении Шекау во время рейда на северо-востоке Нигерии. В сентябре 2013 года информация была опровергнута боевиками.

В сентябре 2014 года о ликвидации Шекау заявили военные Камеруна — по их информации, командир боевиков был уничтожен во время попытки захвата деревни Кодунга, севернее Майдугури. В октябре 2014 года Шекау выпустил очередное видеообращение, в котором «осмеял» камерунских военных.

В августе 2015 года о смерти лидера «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил президент Чада Идрис Деби. По его словам, полевые командиры казнили Абубакара Шекау в ходе борьбы за власть в группировке. Опровержение появилось в том же месяце.

В августе 2016 года нигерийские военные заявили о «смертельном ранении» главаря террористов. В конце августа Шекау снова появился на видео, в котором заявил о «лжи врагов ислама».

2 сентября 2016 года ВВС Нигерии заявили об уничтожении лагеря террористов в провинции Борно. Военные опубликовали видео полностью сожженного лагеря боевиков, в котором, как заявлялось, находился Шекау.

Тем не менее 25 сентября террористами опубликовано новое видеообращение, на котором полевой командир «цел и невредим».

Правда, некоторые военные считают, что «настоящий» Шекау давно убит, а на видео появляются «самозванцы» — так, Лаки Ирабор, командующий военной операцией против «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в сентябре заявлял, что на его памяти «гарантированно» убит «уже третий Шекау».

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года исламисты потерпели ряд крупных поражений от войск нигерийского правительства, в результате чего в марте 2015 года группировка присягнула «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В августе 2016 года «ставленник» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мусаб аль-Барнави назывался «новым лидером» нигерийских боевиков, однако сообщение о «смене власти» также было опровергнуто Шекау.

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Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких террористических организаций в мире. Жертвами гражданской войны, которую исламисты ведут против правительства Нигерии, стали уже десятки тысяч человек. В заложниках террористов находятся тысячи детей, которых исламисты используют в качестве рядовых бойцов и террористов-смертников.

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В конце августа военные заявили о начале операции по «окончательному уничтожению боевиков», однако, по всей видимости, до конца гражданской войны в Нигерии еще далеко.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ