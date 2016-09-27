Москва, 27 сентября, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Министерство финансов предлагает сохранять за гражданами России, проживающими за рубежом более года, статус валютного резидента и обязать таких лиц по возвращении в страну представлять отчёт о своих счетах и операциях за границей. Соответствующий законопроект размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно действующему законодательству, российские граждане, на законных основаниях проживающие за рубежом более года, перестают быть валютными резидентами. До истечения этого периода граждане должны в месячный срок уведомлять российские налоговые органы об открытии счетов в иностранных банках и своих операциях с этими счетами.

Поправки в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», подготовленные Минфином, предусматривают, что данные требования не будут распространяться на граждан России, более года проживающих за рубежом, однако по возвращении в страну указанные сведения всё же потребуется предоставить за весь период пребывания за границей.

Предполагается, что изменения должны вступить в силу с 1 января 2018 года. При этом законопроектом предусмотрено, что «граждане России, не являвшиеся резидентами по состоянию на 1 января 2018 года, обязаны уведомить налоговые органы об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории России, не позднее 1 марта 2018 года».