Живущих за рубежом граждан России могут обязать отчитываться о своих счетах
Москва, 27 сентября, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Министерство финансов предлагает сохранять за гражданами России, проживающими за рубежом более года, статус валютного резидента и обязать таких лиц по возвращении в страну представлять отчёт о своих счетах и операциях за границей. Соответствующий законопроект размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно действующему законодательству, российские граждане, на законных основаниях проживающие за рубежом более года, перестают быть валютными резидентами. До истечения этого периода граждане должны в месячный срок уведомлять российские налоговые органы об открытии счетов в иностранных банках и своих операциях с этими счетами.
Поправки в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», подготовленные Минфином, предусматривают, что данные требования не будут распространяться на граждан России, более года проживающих за рубежом, однако по возвращении в страну указанные сведения всё же потребуется предоставить за весь период пребывания за границей.
Предполагается, что изменения должны вступить в силу с 1 января 2018 года. При этом законопроектом предусмотрено, что «граждане России, не являвшиеся резидентами по состоянию на 1 января 2018 года, обязаны уведомить налоговые органы об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории России, не позднее 1 марта 2018 года».