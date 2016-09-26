Кёльн, Германия, 26 сентября, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая воюет в Сирии, сообщили, что власти США передали им противотанковые комплексы TOW, а также предоставили им военных советников. Об этом заявил полевой командир «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Эзз в интервью германской газете Kölner Stadt-Anzeiger, опубликованном сегодня, 26 сентября.

http://iknigi.net/avtor-mihail-nazarov/74097-apokalipsis-i-rossiya-vozhdyu-tretego-rima-mihail-nazarov/read/page-1.html Кормление монстра

Полевой командир сообщил, что ранее США поставляли оружие и советников не напрямую, а через страны, которые открыто оказывают поддержку «ан-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, группировка получила танки и ракетные пусковые установки из Ливии через территорию Турции. Кроме того, Вашингтон оказывает боевикам финансовую помощь через такие страны, как Саудовская Аравия, Катар и Кувейт.

Также Абу аль-Эзз сообщил, что американцы напрямую передали террористам противотанковые управляемые ракеты TOW, а также предоставили военных советников. Что касается военных советников, то речь идет о специалистах в области использования спутников, ракет, разведывательной деятельности и термических камер слежения.

Кроме американских специалистов, на стороне «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют советники из Турции, Катара, Саудовской Аравии и Израиля.

Стоит отметить, что сразу после этой публикации государственный департамент США поспешил открестится от связей с «ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Москва отмечала, что так называемая американская антитеррористическая коалиция наносит удары только по целям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не атакует «ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).