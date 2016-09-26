Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 23:07 — ИА Регнум. В Мариинском дворце 26 сентября раздали удостоверения депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва. Большинство народных избранников к церемонии подошли ответственно, но не все. Бывший советник губернатора, 29-летний Дмитрий Тугов опоздал, пропустив свою очередь. «Не пришел», — развела руками ведущая. В итоге, единоросс получил свой мандат последним.

assembly.spb.ru Депутаты Заксобрания Петербурга VI созыва

Виктор Сысоев, самый юный парламентарий в истории ЗакСа, 21-летний сын лыжницы и депутата Любови Егоровой, избранный не от «Единой России», как мама, а от ЛДПР, был замечен — неслыханное дело! — жующим жевательную резинку во время торжественной части. Его однопартиец Максим Яковлев сказался больным и не пришел, так что защищать Сысоева от излишнего внимания прессы досталось главе регионального отделения и депутату Олегу Капитанову. Они вдвоем скрылись сразу после окончания церемонии, буквально убежав от журналистов и не ответив по существу ни на один вопрос.

Депутат-футболист вообще не раскрывал рта — возможно, из опасения повторить «успех» своего первого интервью, где он заявил, что в ЗакСе собирается заниматься «ничем». В петербургской организации ЛДПР обижены на журналистов за то, что тема молодого специалиста по законодательству и его родственных связей чересчур активно «педалируется», так что реакция тоже вполне понятная.

Руководитель фракции «эсеров» Алексей Ковалев тоже не присутствовал на заседании. «Он, наверное, копает», — заметили в аппарате парламента, намекая на страсть депутата к археологическим изысканиям. Но в реальности Алексей Ковалев пытается накопать разве что компромат на соперников своей партии, и делает он это в Москве. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM «эсер» Надежда Тихонова, Ковалев отправился в столицу с жалобами на выборы в округе на Васильевском острове, где, как убеждены в партии, победила помощница Ковалева Нэлли Вавилина, но решением избиркома мандат достался единороссу Константину Чебыкину.

В итоге, только коммунисты, «яблочники» и представители «Партии роста» сочли необходимым прийти за удостоверениями в полном составе, так как еще одним проигнорировавшим церемонию — наверняка, по уважительным причинам — стал единоросс Юрий Бочков, малоизвестный персонаж из муниципалитета Пушкина.

Парламент северной столицы обновился почти на две трети: туда переизбрались 20 депутатов, которые заседали в пятом созыве, и пришли 30 новичков. «Единой России» отошли 36 мест — 12 по спискам и 24 по округам. Депутатами стали переизбравшиеся Вячеслав Макаров, который вновь готов занять место председателя, Сергей Соловьев, претендующий на место одного из вице-спикеров, Анатолий Дроздов, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Андрей Горшечников, Андрей Васильев, Сергей Никешин, Алексей Макаров, Любовь Егорова, Елена Киселева, Андрей Анохин и Анастасия Мельникова (все — «ЕР»), Алексей Ковалев («СР»), Борис Вишневский («Яблоко»), Ирина Иванова (КПРФ), Максим Яковлев (ЛДПР), Максим Резник, Сергей Трохманенко (оба — «Партия роста»).

Почти все партии направили в Мариинский дворец руководителей своих региональных отделений: главу исполкома «Единой России» Александра Тетердинко, который уже избран также и главой фракции вместо Сергея Анденко, секретаря горкома КПРФ Ольгу Ходунову, упомянутого Олега Капитанова из ЛДПР, Михаила Амосова из «Яблока». Вероятно, руководить триумвиратом «Партии роста» предстоит Оксане Дмитриевой, которая, судя по всему, не сумеет отбить думский мандат у единоросса Михаила Романова и останется в городском парламенте. В этой связи пока не ясно, насколько успешно она будет взаимодействовать с Максимом Резником, ведь именно он предполагался руководителем фракции «ростовиков», когда Дмитриева активно налаживала контакты с петербургской «Единой Россией», сама планируя переизбраться в Госдуму.

Единороссы Мария Щербакова, Евгений Никольский, Юрий Авдеев и Юрий Гладунов могли бы, пожалуй, образовать собственную фракцию «глав районов и чиновников Смольного». Но их воззрения на подковерную политику Мариинского дворца, пожалуй, могут кардинально разойтись: Гладунов был главой Петроградского района, вотчины Вячеслава Макарова, так что он вряд ли когда-либо пойдет против воли секретаря «ЕР». А вот Щербакова из Центрального, Никольский из Красносельского районов и Авдеев из спорткомитета такими прочными связями не обременены, а их отношения со Смольным, напротив, довольно теплые. Щербакова якобы находится в особо доверительных контактах с бывшим вице-губернатором, а ныне депутатом Госдумы Игорем Дивинским. И не она одна: муниципал из Сосновой Поляны Роман Коваль, также получивший мандат от «Единой России», считается племянником Дивинского.

Помимо Коваля и юного Виктора Сысоева родственными связями не обременена и Надежда Тихонова, которая является племянницей лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Она сообщила, что была бы не против войти в комиссию по городскому хозяйству. Ранее от «СР» там трудился Алексей Ковалев, и вряд ли он согласится отдать это место. «Но мне тоже очень бы хотелось», — призналась Тихонова. Она получила мандат благодаря тому, что Олегу Нилову все же позволили отказаться от него и снова отправиться в Охотный Ряд. Переговоры шли до последнего момента, ведь из-за Нилова места в Госдуме не хватило переметнувшемуся из ЛДПР Денису Волчеку, вложившему в кампанию «эсеров» немало средств. В этом отношении коммунисты поступили честнее и своих попутчиков-капиталистов не бросили, именно так мандат депутата ЗакСа получил председатель совета директоров стройкомпании «Лидер групп» Александр Рассудов.

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Среди новичков Заксобрания — Юлия Мартемьянова, Андрей Кутепов, Вера Сергеева, Александр Ваймер, Алексей Цивилев, Дмитрий Тугов, Борис Ивченко, Александр Ходосок, Михаил Погорелов, Денис Четырбок, Галина Назарова, Михаил Барышников, Павел Зеленков, Константин Чебыкин. Среднестатистический петербуржец может схватиться за голову и воскликнуть: «Кто все эти люди?». Но, справедливости ради, среднестатистический петербуржец на выборы-то и не пришел, а голосовало за этих граждан менее 30% избирателей, что, впрочем, несомненно больше, чем проголосовало за их конкурентов.

Юлия Мартемьянова заведует детским садиком на Петроградской стороне и стала своеобразным пиар-проектом лидера городских единороссов, который поставил ее на вторую строчку в общегородском списке сразу после себя. Это прекрасно сливается с общим публичным образом Вячеслава Макарова, который довольно часто прихватывает свою маленькую внучку на массовые мероприятия. По спискам также прошел экс-глава Приморского района и замруководителя аппарата Совета Федерации Андрей Кутепов, который может снова попасть в верхнюю палату — уже в качестве сенатора от Петербурга.

Вера Сергеева возглавляла муниципалитет «Пискаревка» и получила мандат потому, что в ее округе второй в списке должна была быть экс-депутат ЗакСа, единоросс Светлана Нестерова, но она сейчас находится под следствием по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при распределении бюджетных средств. Совсем недавно Нестеровой продлили арест.

Муниципал из Сестрорецка Александр Ваймер обошел в одномандатном округе влиятельного «эсера», многолетнего депутата ЗакСа Анатолия Кривенченко, которого считали довольно известным на своей территории. Глава Зеленогорска Александр Ходосок там же прошел по спискам партии власти. Лидер «Молодой гвардии» в Петербурге Алексей Цивилев получил место благодаря успеху отказавшегося от всех городских мандатов Виталия Милонова в собственном округе.

Михаил Погорелов возглавлял аппарат спикера парламента, в кулуарах на него давно навесили ярлык «серого кардинала» ЗакСа, так что его депутатство было лишь вопросом времени. Денис Четырбок — его заместитель, который победил в одномандатном округе, где по спискам баллотировался одиозный единоросс Виталий Милонов. Нынешний состав петербургского парламента, к несчастью, лишился его присутствия, так как Милонов решил стать федеральным политиком и переместился в Госдуму.

Галина Назарова руководит исполкомом «Единой России» в Калининском районе и трудилась помощницей депутата Госдумы Виталия Южилина. Победа ей досталась нежданно, после трагической гибели «эсера» Павла Солтана, под которого был предусмотрительно расчищен округ №14. Муниципальный депутат МО «Звездное» Павел Зеленков избрался в округе №21, где ни одна из оппозиционных партий не выставила внятной альтернативы, и петербуржцы по инерции проголосовали за единоросса. Его коллега, руководитель МО «Васильевский» Константин Чебыкин выиграл на Васильевском острове в округе №4, куда не допустили Максима Резника из-за брака в подписях, и чьи результаты «Справедливая Россия» до сих пор пытается оспорить в столице.

Глава муниципалитета Петергофа Михаил Барышников ранее участвовал в нескольких кампаниях и наконец-то стал депутатом. Он сумел одолеть в своем округе ресурсного соперника, акционера Fort Group Максима Левченко от ЛДПР. В этом же округе избирком не зарегистрировал представителя «Партии роста», экс-депутата Ирину Комолову. Барышников надеется поработать в бюджетном комитете ЗакСа, так как настаивает, что для этого у него достаточно опыта работы в госструктутрах. «А также комиссия по спорту интересует — ведь я спортсмен», — объявил корреспонденту ИА REGNUM депутат, увлекающийся футболом и хоккеем. Что ж, за эту позицию ему придется соперничать не только с экс-главой спорткомитета Юрием Авдеевым, но и с футболистом Сысоевым.

Владимир Носов трудился в отделе специальных проектов аппарата Заксобрания, и наблюдатели считают его связанным с региональным управлением ФСБ. Пенсионер Борис Ивченко прославился тем, что подал в суд на телеканал «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда и выиграл процесс. В своем округе Ивченко одержал ошеломляющую победу над экс-депутатами ЗакСа Алексеем Палиным, Юрием Гатчиным, лидером «Родины» Андреем Петровым и депутатом Госдумы Натальей Петуховой. Теперь именно он в качестве «старейшины» проведет первое заседание ЗакСа в среду, 28 сентября, когда депутаты будут избирать своего председателя.

Сейчас депутаты стесняются публично признаваться в своих предпочтениях относительно спикера парламента. «Единая Россия» снова предложила Вячеслава Макарова, но остальные кандидатуры пока доподлинно неизвестны. Поговаривают, что одну из руководящих позиций хотели бы занять и Мария Щербакова, и Юрий Авдеев, и Сергей Соловьев.

Сергей Никешин может потерять контроль над комиссией по городскому хозяйству, вакантно место руководителя ключевого комитета по законодательству после ухода в Москву Виталия Милонова. В стенах дворца рассказывают, что ЗакС ждут структурные изменения, и некоторые комиссии и комитеты могут быть переформатированы.

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…Почти все новички, да и многие бывалые обитатели Мариинского разбежались сразу после вручения удостоверений — втянулись в глубины дворца по направлению к кабинету спикера. Кстати, единственным одномандатником не из «Единой России» стал «эсер», врач-онколог Александр Егоров, что превратило его в местную достопримечательность. На торжественной церемонии желающим с ним сфотографироваться приходилось даже немного подождать в очереди.

Егоров выиграл в округе у замглавы Жилищной инспекции Егора Тратникова, чью победу в кулуарах Смольного и ЗакСа считали уже делом решенным. Но это не стало для справедливоросса неожиданностью. «Я побеждал и в 2011 году, но у меня украли голоса», — произнес он. К счастью, в этот раз выборы в Петербурге прошли честно.