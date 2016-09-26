Москва, 26 сентября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Фонд развития моногородов намерен создать несколько новых площадок для обучения команд моногородов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Об этом заявила в ходе защиты проектов моногородов в Московской школе управления «Сколково» заместитель председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева.

По ее словам, в Фонд развития моногородов поступили многочисленные просьбы об организации площадок для обучения команд моногородов не только в Москве, но и в других регионах России, что позволило бы оптимизировать работу ФРМ.

«В настоящее время идет конкурс по выбору образовательных учреждений, и мы надеемся, что пожелания субъектов РФ найдут отображение», — отметила Ирина Макиева.

«Мы говорим о том, что могут быть выбраны несколько площадок, в том числе — на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, для привлечения того вуза, который выиграет этот конкурс. Итоги мы подводим в конце октября, и соответственно, выходим на обучение где-то в середине ноября текущего года. То есть, примерно через полтора месяца мы выходим на обучение 292 команд по всей стране. Таким образом, мы выходим на обучение всех команд, потому что, конечно, провести такое масштабное обучение на одной площадке очень трудно. Мы будем запускать обучение потоками, в течение нескольких месяцев, это достаточно жесткий график, учитывая количество команд, которые мы должны обучить», — рассказал журналистам руководитель Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

«Но, как мы и обещали, все 319 команд моногородов начнут свое обучение до конца 2016 года. То о чем мы говорили в январе этого года, мы выполнили. До конца года для всех команд пройдут установочные сессии», — подчеркнула Ирина Макиева, дополняя комментарий Илья Кривогова.