Москва, 26 сентября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно по поводу отставки главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 26 сентября.

kremlin.ru Александр Бастрыкин

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что Бастрыкин якобы уходит в отставку с поста главы СК в связи с ухудшением состояния здоровья. Стоит отметить, что официальный представитель СК РФ Владимир Маркин назвал это сообщение фальшивкой.

Песков также не подтвердил эту информацию. Он отметил, что это недостоверная информация и её лживость серьезные издания уже распознали.

Напомним, Бастрыкин возглавил Следственный комитет в 2007 году, когда это подразделение ещё подчинялось прокуратуре. Он остался во главе ведомства, когда СК стал самостоятельной структурой.

В последнее время СК сотрясают коррупционные скандалы. Ряд высокопоставленных сотрудников арестован по обвинению во взяточничестве.