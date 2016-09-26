Донецк, 26 сентября, 2016, 20:24 — ИА Регнум. В ДНР и ЛНР идет подготовка к проведению праймериз, в частности готовятся бюллетени, идет агитация. Данную информацию 26 сентября подтверждают пресс-атташе Временной избирательной комиссии (ВрИК) ДНР Олег Балыкин и член ВрИК, первый заместитель министра юстиции ЛНР Виталий Седых, передает ИА REGNUM.

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По словам Балыкина, 29 сентября территориальные избирательные комиссии Донецка получат бюллетени для предварительного голосования. «Мы планируем в четверг от ВрИК передать на территориальные избирательные комиссии бюллетени, а в субботу (1 октября) состоится передача бюллетеней от ТИКов участковым избирательным комиссиям», — сказал ДАН Балыкин.

Он заверил, что все избирательные участки будут полностью готовы к проведению праймериз.

В свою очередь, член ВрИК ЛНР Седых отметил, что в ЛНР праймериз проходит без нарушений. «Праймериз проходит без каких-либо нарушений в части проведения агитации. Вся агитация регламентируется постановлением Временной избирательной комиссии. Сроки агитации у нас заканчиваются 30 сентября в 24.00, то есть в эту пятницу уже. Также ВрИК были установлены ограничения при проведении агитации: запрет на использование в агитации нацисткой символики, расовой дискриминации, призывы к насильственным действиям и ряд других моментов», — рассказал Седых.

По его словам, граждане Украины (иностранцы) не имеют права принимать участие в агитации. Седых заверил, что все участники предварительного голосования находятся в равных условиях и имеют свободный доступ к СМИ.

Напомним, 4 июля глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил о проведении на территории Луганщины предварительного общественного голосования для выбора кандидатов в органы местного самоуправления. Ранее в ДНР отметили, что праймериз будет проведен только на территории города Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в ДНР только кандидаты-победители праймериз смогут принять участие в выборах в местные органы власти. «Идите, выбирайте тех кандидатов, которым вы верите, которых вы знаете. Исходя из этих кандидатур, будут формироваться списки на будущие местные выборы. Только это позволит этим людям идти на выборы, никаких других людей к выборам мы пускать не будем», — сказал Захарченко, обращаясь к населению.

По его словам, после проведения местных выборов ДНР «приобретает все черты настоящего государства». «По-человечески доходчиво. Праймериз — это тренировка к будущим выборам местного самоуправления. Для чего они нужны? Это последний краеугольный камень в фундамент строительства государственной власти. Местное самоуправление — это то, что мы должны были сделать в ближайшем будущем», — отметил Захарченко.