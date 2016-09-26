Страсбург, Франция, 26 сентября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Комитет Европейского парламента по гражданским свободам юстиции и внутренним делам одобрил предоставление Украине безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что за отмену визового режима с Украиной проголосовали 39 депутатов, против — четверо. При этом решение комитета носит рекомендательный характер. Этот вопрос будет вынесен на голосование в Европейском парламенте на будущей сессии, которая пройдет в Страсбурге в октябре этого года.

Напомним, в июле 2016 года Европейская комиссия заявила, что Украина успешно провела ряд реформ и предположила, что безвизовый режим с Евросоюзом может быть введен в октябре текущего года.

Стоит отметить, что Киев давно стремится получить безвизовый режим с Евросоюзом. Порошенко несколько раз заявлял украинскому народу, что безвизовый режим с ЕС будет вот-вот введен, но этого до сих пор не произошло.

Тем более, что речь идет о безвизовом режиме для туристических поездок, а не о свободном перемещении рабочей силы.