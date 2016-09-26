Симферополь, 26 сентября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Прокурор Крыма Наталья Поклонская написала заявление об увольнении с занимаемой должности в связи с тем, что она избралась в Государственную думу VII созыва по спискам «Единой России». Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает телеканал RT.

kremlin.ru Наталья Поклонская

Поклонская сообщила журналистам, что сегодня написала заявление об освобождении её от должности прокурора Крыма на время и в связи с избранием в Государственную думу. Свое заявление она уже отправила в Генеральную прокуратуру России.

Также Поклонская сообщила, что переезжает жить в Москву.

«Я переезжаю в Москву, но Крым не покидаю. Крым — это моя вторая родина, поэтому я буду в Крым постоянно приезжать и выполнять те обещания, которые давались мной людям», — заявила Поклонская.