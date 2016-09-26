Берлин, 26 сентября, 2016, 18:33 — ИА Регнум.



Kornelia Haslbeck «Die Welt»

Россия заигрывает с сепаратистами всего мира, но при этом подавляет собственных сецессионистов. Сепаратисты из разных стран съехались накануне в Москву на встречу, которая проходила в роскошном отеле «Ritz-Carlton» прямо напротив Кремля и софинансировалась российским государством. Здесь были рады всем «борцам за свободу», кроме тех, что хотят свободы от самой России. Антирусские националисты не только не приветствуются, но и подвергаются беспощадному прессингу в России, пишет газета Die Welt.

По словам издания, на «слете сепаратистов» присутствовали представители Каталонии, Западной Сахары, Нагорного Карабаха, Приднестровья и даже американского штата Техас, а также правые популисты из итальянской организации «Северная Лига за независимость Падании», ливанские «антисионисты» из организации «Аль-Марада», выступающей в поддержку независимой Палестины. Среди участников можно было увидеть и представителей так называемой «Донецкой Народной Республики», образования, созданного на территории Украины пророссийскими сепаратистами. Впрочем, они не были представлены в рамках съезда «официально». Организатором мероприятия выступила организация под названием «Антиглобалисткое движение России», почетными членами которого являются сирийский диктатор Башар Асад, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и президент Венесуэлы Николас Мадуро».

«Хотя сепаратистские движения существуют и в различных регионах России, но напрасно было бы искать на конференции сторонников независимости Чечни, Карелии или организаторов запрещенного «Марша за федерализацию Сибири». По словам устроителей, такие движения в России являются либо «маргинальным», либо «экстремистским», либо «финансируются из-за рубежа». В России «публичные призывы к нарушению территориальной целостности государства», несмотря на аннексию Крыма, считаются уголовным преступлением и караются лишением свободы на срок до 5 лет. При этом организаторы конференции уверяют, что все, что они делают, делается «в рамках закона» и одновременно обвиняют США и Западную Европу в «двойных стандартах», а американскую демократию сравнивают с разбойничьей дубинкой», — добавляет Die Welt.