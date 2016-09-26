Варри , Нигерия, 26 сентября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Shell Nigeria отрицает, что вооружённая группа «Мстители Дельты Нигера» разбомбили нефтепровод Bonny англо-голландской компании и снова сорвали её экспорт, передаёт ABC News.

Richard Masoner Добыча нефти

Пресс-секретарь Shell Пресиос Околобо сказал: «Мы не можем комментировать относительно данного инцидента».

Подрядчик, работающий на терминале Bonny, на правах анонимности говорит, что добыча нефти значительно упала с 24 сентября.

«Мстители Дельты Нигера» утверждают, что нападение «снизило добычу нефти на 48-дюймовой линии экспорта сырой нефти» с мощностью в 600 тысяч баррелей в день.

В этом году боевики нанесли урон установкам Shell, американских фирм Chevron и ExxonMobil, итальянской Agip и французской Total. Они недовольны тем, что деятельность ТНК загрязняет рыболовные угодья, сельскохозяйственные поля и мангровые болота.