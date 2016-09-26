Краснодар, 26 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. В Краснодарском крае компания-поставщик электроэнергии «Кубаньэнерго» терпит убытки от недобросовестных потребителей. Так, с начала текущего года во время проверок и рейдов только энергетиками Армавирского филиала было выявлено более 260 фактов энерговоровства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Убытки

В обход приборов учета и без заключения договора у компании было похищено 4,7 млн кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет 13 млн рублей. На сегодня треть этой суммы — более 4,1 млн рублей, уже возмещена. С потребителей, которые не оплачивают задолженность в установленные сроки, она взыскивается в судебном порядке.

Помимо оплаты основного долга правонарушителю грозит и административный штраф. Для физлиц он варьируется от 10−15 тыс. рублей, для юридических лиц — 100−200 тыс. рублей.

Как уточнил директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев, наиболее распространенными способами хищения электроэнергии остаются различные манипуляции с электросчетчиками, а также замена прибора учета без уведомления сотрудников сетевой организации, подключение к электрическим сетям без заключения договора с энергокомпанией.

Чтобы не допустить подобных случаев, энергетики в этом году провели более 70 рейдов, в ходе которых выявлен 241 факт безучетного и 24 факта бездоговорного потребления электроэнергии.

Добавим, что в конце августа рейды, проведенные в Щербиновском районе Краснодарского края, выявили новые эпизоды хищений электроэнергии. Было выявлено воровство более чем 13 тысяч кВт/ч, что в денежном выражении составляет порядка 40 тысяч рублей. Составлены акты, ущерб будет взыскан в судебном порядке. А в Усть-Лабинском районе энергетики за прошедшее лето выявили хищений на сумму около полмиллиона рублей, что эквивалентно 300 000 кВт/ч.