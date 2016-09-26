Астана, 26 сентября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Казахстанцы в 2015-м году заплатили за посещение национальных парков 227,4 млн тенге (43 млн рублей), сообщает сегодня, 26 сентября, портал Kapital.kz.

Константин Маковский. В парке. 1881

Сумма выплат сложилась из расчета 0,1 МРП (месячный расчетный показатель, в 2015 году — 21 364 тенге — ИА REGNUM ) за вход на особо охраняемую природную территорию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года казахстанские власти объявили о решении отдать частным владельцам территории национальных парков в аренду сроком на 49 лет. Власти объяснили этот шаг тем, что частники смогут облагородить территории нацпарков, построить «приличные зоны отдыха» и таким образом повлиять на развитие туристической отрасли.

В настоящее время в долгосрочное и краткосрочное пользование физическим и юридическим лицам передали 0,38% от общей площади нацпарков — 9961,94 га, со ссылкой на Минсельхоз сообщает Kapital.kz.

Самыми популярными у местных туристов считаются такие нацпарки как «Кокшетау», «Бурабай», Иле-Алатауский, Баянаульский и Сайрам-Угамский.