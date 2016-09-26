Краснодар, 26 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Интересы Краснодарского края в Государственной думе РФ седьмого созыва будут представлять 17 депутатов от региона. Согласно окончательным результатам выборов в нижнюю палату российского парламента, опубликованным ЦИК, в новый созыв федерального парламента по региональному списку от ЛДПР прошли Андрей Луговой и Юрий Напсо, передает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление ЦИК «Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» и списки избранных депутатов по федеральному избирательному округу и одномандатным округам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

КПРФ от Кубани в Госдуме представят два депутата — Николай Харитонов (избран по Армавирскому одномандатному избирательному округу № 52) и первый секретарь Краснодарского крайкома партии Николай Осадчий (избран по федеральному списку КПРФ (Региональная группа №1 «Республика Адыгея, Краснодарский край»).

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Более половины избирателей отдали голоса мэру Краснодара Владимиру Евланову

Остальные представители — члены партии «Единая Россия». Так, работать в Госдуме будут Владимир Бекетов, Наталья Костенко, Владимир Порханов, Александр Скоробогатько, Алексей Ткачев, Александр Меткин. Все они прошли по федеральному избирательному округу. Пополнят ряды новоиспеченных парламентариев и победители от партии власти по одномандатным округам. Это два градоначальника — мэр Краснодара Владимир Евланов и мэр Новороссийска Владимир Синяговский, а также Иван Демченко, Дмитрий Ламейкин, Наталья Боева, Константин Затулин и Алексей Езубов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в Государственную думу РФ седьмого созыва по всей России состоялись в единый день голосования 18 сентября. В Краснодарском крае большинство избирателей отдали свои голоса за «Единую Россию» и его представителей — 59,3% голосов. На втором месте по популярности у кубанцев оказалось ЛДПР (13,76%). КПРФ набрала 12,63%, Остальные не преодолели пятипроцентный барьер. Всего в выборах приняли участие 14 политических объединений, в том числе «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Пенсионеры за справедливость», «Родина», Партия роста, «Яблоко», «Зеленые», «Парнас», «Патриоты России», «Гражданская платформа» и «Гражданская сила».

Добавим, что в прошлом созыве нижней палаты российского парламента от Краснодарского края работало 18 народных избранников: 11 — от «Единой России», трое — КПРФ, по двое — от ЛДПР и «Справедливой России».