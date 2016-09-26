Вильнюс, 26 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Литовские ученые демографы признают, что эмиграция представляет собой наибольшую угрозу для дальнейшего социально-экономического прогресса и безопасности Литвы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 сентября, Университете Витаутаса Великого, в котором готовится конференция о демографической ситуации в стране.

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Ежечасно из Литвы уезжают 4−5 человек, в день — почти 100 человек, за год — более 35 000 человек. С 1990 года Литва лишилась почти 900 000 жителей, сейчас в стране проживают всего 2,8 млн человек.

Такой дисбаланс демографического развития останавливает социально-экономическое развитие общества и будет обозначать траекторию Литвы еще долгие десятилетия. В стране быстро сокращается число жителей, работающих и платящих налоги, уменьшается рынок и число потребителей, исчезает бизнес, особенно в отдаленных районах, возникает реальная угроза для экономики Литвы, отмечают ученые.