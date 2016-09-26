Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2016, 16:19 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Трём членам участковой избирательной комиссии №1958 в Ростове-на-Дону, которые «погорели» на вбросе бюллетеней в урну для голосования, предъявлено обвинение. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 26 сентября, все они находятся под подпиской о невыезде.

Так, под статью Уголовного Кодекса РФ попали председатель и секретарь УИК, а также один член избирательной комиссии. Они обвиняются в «Фальсификации итогов голосования» (ст. 142.1 УК РФ).

Как полагают следователи, преступление было совершено по предварительному сговору в день выборов, 18 сентября. В частности, секретарь УИК непосредственно вбросила в ящик не менее 50 бланков для голосования с заранее проставленными отметками. Председатель комиссии совместно с одним из членов УИК пытались закрыть собой момент вброса бюллетеней от избирателей, наблюдателей и других членов комиссии, находившихся в помещении для голосования. Только от камер видеонаблюдения скрыть факт не удалось. Видеокадры тут же попали в Сеть.

В результате итоги голосования на избирательном участке №1958 были аннулированы. Следствие продолжается.

Напомним, что секретарю избирательного участка №1958 после инцидента понадобилась медицинская помощь. Женщине стало плохо во время подсчета голосов, когда на участке появились люди в форме. Обвиняемая была госпитализирована.

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