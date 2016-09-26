Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум.



Matlachu Холодает

Ростовчане жалуются на холод в детских садах города и лишний раз не рискуют отводить малышей в дошкольные учреждения. Об этом пишут неравнодушные родители в социальных сетях. Один из постов размещен «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

«На улице +9 градусов, а в помещениях температура — +16 градусов. Дети мерзнут и массово заболевают. При этом болеют даже воспитатели. Моя жена вынуждена сидеть дома и не водить ребенка в садик из-за холода. Наверное, с работы ее уволят. А дать тепло обещают только после 13 октября», — написал Сергей М.

Отметим, что в некоторых российских регионах отопительный сезон уже начался.

Напомним, завершить все плановые работы по подготовке к зиме ресурсоснабжающие предприятия должны до 13 октября. Хотя ранее региональное правительство поручило подготовиться к холодам уже к 1 октября. Причем, в этом году лидером по числу обращений граждан по вопросам теплоснабжения и водоснабжения стал именно Ростов-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону отопление было отключено на четыре дня раньше, чем планировалось из-за тепла, пришедшего раньше срока. Дневная температура воздуха в областном центре в апреле превышала отметку в 20 градусов. В целом отопительный сезон прошел не так гладко, как планировалось.