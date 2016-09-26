Москва, 26 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам 26 сентября, что Киев не случайно утаивает информацию по авиакатастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом: рейс вели украинские РЛС и ПВО.

William Murphy Ложный след

По его словам, Украина утаивает информацию, которая «позволила бы установить полную картину катастрофы». «Рейс МН17 контролировался украинскими радиолокационными средствами, а также системой ПВО, и находился под управлением украинских диспетчеров», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что Украина, являясь членом совместной следственной группы, откровенно уклоняется от предоставления данных и «манипулирует ходом расследования, которое идет по ложному следу».

Конашенков напомнил о противоречивых данных о поражающих элементах, предоставленных Киевом, и неверном определении типа ракеты, которой был сбит самолет, и, как следствие, места ее запуска.

Напомним, власти Нидерландов, которые официально возглавляют расследование причин крушения MH17 (самолет вылетел из Амстердама), 28 сентября обещают опубликовать вторую часть доклада о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.

Хотя авиакатастрофа произошла более двух лет назад, до сих пор нет однозначного ответа, кто виновен в крушении MH17. Нидерланды и Украина всячески затягивают расследование и при этом постоянно обвиняют Россию и народные республики Донбасса в том, что это они сбили самолет из ЗРК «Бук». Доказательств этому до сих пор не представлено.

В то же время есть многочисленные данные, свидетельствующие о том, что MH17 мог быть сбит или из украинского ЗРК «Бук-М», или же истребителем украинских ВВС.