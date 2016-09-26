Москва, 26 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют провести работы по благоустройству 22 парковых территорий до 2018 года, заявила 26 сентября на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям сообщила директор ГКУ «Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха Москвы» Марина Люльчук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Чейз. Городской парк. 1888

Некоторые работы планируют закончить до конца 2016 года. «Мы запустили два проекта комплексного благоустройства — это детский парк на Таганке и благоустройство Красногвардейских прудов», — уточнила она.

Члены комиссии также обсудили результаты реализации культурных программ и проектов в парках и общественных пешеходных зонах Москвы. В свою очередь, директор парка Горького Елена Тюняева отметила, что посещаемость парка Горького и объединенного с ним парка «Музеон» увеличилась в Москве на 20%. Такие данные она представила за 2016 год.

Напомним, ранее Тюняева заявила что в городе создаются новые парки, которые впоследствии должны стать полноценными рекреационными зонами в пределах Москвы.