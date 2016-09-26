Екатеринбург, 26 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Свердловской области политики и эксперты обсуждают отставку председателя регионального правительства Дениса Паслера и инициативу губернатора Евгения Куйвашева законодательно упразднить должность свердловского премьер-министра. Мнения политиков и экспертов расходятся. Одни считают, данные планы окончательно разрушат ранее заложенную схему управления Свердловской областью под модель «уральской республики». Другие уверены в том, что переформатирование региональной власти позволит сэкономить бюджетные средства. Но, по мнению их противников, упразднение должности председателя правительства области, несмотря на «экономическую выгоду», приведёт к неэффективному управлению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Свердловской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Свердловской области подал в отставку, которая была принята губернатором. Также Евгений Куйвашев заявил, что в скором времени на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области будет внесён законопроект, согласно которому правительство возглавит губернатор.

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По мнению политолога Александра Пирогова, отставка не была неожиданной и стала в том числе результатом накопившихся за последнее время противоречий.

«Идея реформирования Свердловского правительства и ликвидации должности председателя витала в различных кабинетах уже довольно долгое время. Предпосылки назывались разные: это и следование управленческим трендам, ведь регионов, где исполнительная власть не сосредоточена в руках губернатора, практически не осталось. В том числе эффективность власти, с вытекающей из неё экономией бюджетных средств на содержание дублирующего аппарата. Паслер очень хорошо зарекомендовал себя в должности регионального премьера. Стал сильным и самостоятельным игроком с серьёзными политическими амбициями. Его фамилия прочно заняла место в шорт-листе потенциальных кандидатов на должность губернатора Свердловской области, что, безусловно, ухудшило и без того сложные отношения между первыми лицами региона. С майским перемирием у губернатора появился влиятельный глава администрации, и вероятность реформирования правительства существенно возросла. Претензии силовиков к министрам, могущественный оппонент, утрата контроля за прошедшими выборами, близость выборов губернаторских ослабляли позиции Паслера. Видимо, накопилась критическая масса противоречий, разрешить которые могла лишь отставка. Что и произошло», — считает политолог.

Политолог Александр Трахтенберг считает, что намерение упразднить должность председателя правительства региона несёт в себе, помимо экономии средств, издержки, и призывает вспомнить знаменитое произведение русского классика.

«Первая реакция — ликвидация должности «председатель правительства Свердловской области» — несет в себе риски, управление которыми может быть не вполне эффективным. В том числе и для инициаторов и ярых сторонников такого решения, но это будет потом, а сейчас восторг и чепчики летят в воздух. Экономия нескольких сот миллионов рублей, о которой они настаивают, может обернуться иным. Уместно вспомнить о русском — про попа и дешевизну», — написал на своей странице в социальной сети политолог.

Также на своей странице в социальной сети прокомментировал отставку свердловского премьера и депутат Госдумы Андрей Альшевских: «Председатель свердловского правительства Денис Паслер покинул свой пост. Я совсем не утверждаю, что приезд Виктора Вексельберга и решение об отставке тесно связаны. Время покажет, что стало причиной ухода Дениса Владимировича. Между тем правительственный ресурс уже озвучил, что губернатор Евгений Куйвашев в ближайшее время проведет реформу областной власти: ликвидирует должность главы кабмина и будет напрямую отвечать за работу министров. Капля камень точит, не зря девять месяцев назад я вносил на обсуждение Заксобрания такой же законопроект. Можно сказать, что роды прошли удачно».

Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Евгений Артюх считает, что в случае упразднения должности премьер-министра регионального правительства будет окончательно разрушена схема управления Свердловской областью, заложенная ещё при губернаторе Эдуарде Росселе под модель «уральской республики».

«Событие важное и знаковое для самой Свердловской области. С уходом Паслера связывают планы нынешнего губернатора Куйвашева изменить устав области и фактически ликвидировать пост председателя правительства области. В новой конструкции губернатор сам будет возглавлять областное правительство. В случае реализации данного сценария будет окончательно разрушена схема управления Свердловской областью, заложенная еще при первом губернаторе Росселе. В росселевском уставе области фактически были воспроизведены все органы управления запрещенной уральской республики: двухпалатный парламент с ротацией половины областной думы раз в два года, председатель правительства и глава региона — губернатор отдельно. Разрушение этой конструкции началось ещё при Росселе, перед его уходом, и проводилось при губернаторе Александре Мишарине. Тогда область отказалась от двухпалатного парламента и от ротации областной думы раз в два года. Помню, Россель тогда нас, областных депутатов, предостерегал и просил не трогать сложившуюся схему управления областью. Он ее тогда сравнивал с каркасом корабля, который трогать нельзя. Тем не менее, движимые желанием перемен, мы, областные депутаты, проработав один год после выборов в областную думу, приняли изменения в Устав, поменяв систему представительных областных органов, введя избираемый на пять лет однопалатный парламент. Тогда, в 2010-м, переходя к однопалатному парламенту, я и еще ряд депутатов одновременно предлагали ликвидировать пост председателя правительства и возложить руководство правительством на губернатора. Тогда нами двигало желание оптимизировать структуру управления областью, снизить расходы на содержание аппарата. Тем не менее в тот момент, в 2010 году, идея объединения постов губернатора и председателя правительства не была поддержана. Вопрос сугубо политический, и тогда губернатор Мишарин не готов был поддержать идею. Экономия бюджетных средств особо никого не волновала», — сообщил политик.

Одновременно с этим Евгений Артюх убеждён, что отставка председателя правительства Свердловской области означает и политическую победу чиновников администрации Екатеринбурга в противостоянии с региональными властями и ставит крест на «губернаторских амбициях» Дениса Паслера.

«Что касается ситуации, которая возникла сегодня, то вопрос носит сугубо политический характер. По сути, мы сегодня наблюдаем, как команда городских чиновников во главе с Тунгусовым, возглавившим недавно администрацию губернатора Куйвашева, полностью берет Свердловскую область под свой контроль. Более чем двадцатилетнее противостояние областных и екатеринбургских городских властей закончилось полной победой города над областью. Это логично, так как победа случилась не тогда, когда областью руководил уральский губернатор Россель, которого пытался победить мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Победа случилась, когда два подряд губернатора-варяга после Росселя оказались чужими по отношению к региону и элитами до конца так и не были приняты. Победил город во главе с ловким аппаратчиком Тунгусовым, так как объективно в этой ситуации административная команда города Екатеринбурга, которая сплоченно работает без потерь и поражений более 20 лет, оказалась наиболее реальной, влиятельной и самой сильной в регионе. По сути, городские взяли слабую власть в области в свои руки, которая на наших глазах разваливалась, погрязнув в скандалах и обвинениях в коррупции. Администрация президента, видя все это, приняла перед самыми выборами единственно возможное решение в этой ситуации. Все остальное — это дело техники. Тунгусов, обладая реальной властью, работая больше губернатора и контролируя ситуацию в области лучше губернатора, за короткий срок смог убедить губернатора в ненужности Паслера и ненужности должности председателя правительства. Губернатору ничего не остаётся делать, как соглашаться. Такой «послушный» губернатор очень удобен городской команде, которая фактически управляет областью. Паслер в этой схеме лишний. На сегодня в области выстраивается регентская система управления, когда слабый губернатор устраивает реальных управляющих областью. При таком раскладе, удалив Паслера с должности и ликвидировав его пост, городская команда во главе с Тунгусовым ставит крест на губернаторских амбициях Паслера», — считает политик.

Напомним, что губернатор Свердловской области выразил благодарность Денису Паслеру за совместную работу, в результате которой были достигнуты позитивные результаты.

«Сегодня жизнь ставит новые задачи: повышение качества государственных услуг, оптимизация государственного управления, более эффективное использование и экономия бюджетных средств. Я, как руководитель области, обязан реагировать на эти запросы. В ближайшее время в Законодательное собрание Свердловской области будет внесен законопроект, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор Свердловской области. Данный шаг позволит укрепить политический курс президента России, обеспечить успешное исполнение майских указов президента, достижение реального повышения качества жизни уральцев», — заявил Евгений Куйвашев.