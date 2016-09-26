Москва, 26 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, в Вене в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ между правительством России и правительством Тунисской Республики подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщили в Росатоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный атом

Соглашение создает правовой фундамент для реализации двустороннего сотрудничества между Россией и Тунисом в области атомной энергетики в мирных целях по широкому спектру направлений, в числе которых — содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Туниса в соответствии с международными рекомендациями.

Кроме того, страны намерены сотрудничать в разведке и разработке урановых месторождений, в изучении минерально-сырьевой базы Туниса для целей развития ее атомной отрасли; в производстве радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Также Россия займется подготовкой и переподготовкой специалистов для атомной энергетики.

Стороны договорились о формировании совместных рабочих групп для выполнения проектов и научных исследований, обмена экспертами, организации семинаров и симпозиумов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы Росатома Кирилл Комаров заявлял, что в ближайшие годы будут подписаны контракты на строительство 30−40 новых энергоблоков за рубежом. В частности, в Иране, Иордании и нескольких других стран Ближнего Востока. Общая стоимость еще незавершенных контрактов Росатома, находящихся в стадии строительства, составляет около 300 млрд долларов.

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