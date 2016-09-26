Вашингтон, 26 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В рамках фестиваля South by South Lawn состоится встреча президента США Барака Обамы и актера Леонардо ДиКаприо, темой которой будет противодействие изменению климата, сообщается в твиттере Белого дома.

Изменение климата

Открытие SXSL, который организаторы называют фестивалем идей, искусства и действия, намечено на 3 октября. На фестивале жителей Соединенных Штатов призовут «закатать рукава» и найти собственный способ изменить страну к лучшему, а также представят результаты работы, выполненной американцами ранее.

В рамках мероприятия пройдет показ документальной ленты «До потопа». Фильм, снятый для телеканала National Geographic, посвящен кампании ДиКаприо, касающейся глобального потепления, уточняет Entertainment Weekly.