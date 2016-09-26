Астана, 26 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Отношение к исламу, положение исламского мира — эти темы затронул министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов в ходе Азиатского межпарламентского форума по вопросам науки, технологий и инноваций сегодня, 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молящийся

«Сегодня исламский мир оказался в эпицентре современных вызовов и угроз, причин тому немало, и находятся они в большинстве своем внутри самой уммы (мусульманская религиозная община — ИА REGNUM ). Зачастую это неэффективное государственное управление, несовершенство политических систем, низкие показатели индекса человеческого развития, недостаток инвестиций, неразвитость сферы социальной защиты населения, невысокая доступность услуг образования и медицины и многие другие. Все это стало плодородной почвой, подпитывающей новые деструктивные силы. Они способствуют усилению опасных глобальных миграционных процессов, повсеместно наблюдаем их сегодня. Их жертвами сегодня становятся в первую очередь сами мусульманские страны», — заявил министр.

Вместе с тем Идрисов подчеркнул, что на отношение Казахстана к исламскому миру имидж не влияет: «Мы считаем, что не правы те, кто ставит знак равенства между исламом и неспособностью к демократии, экономическому успеху и интеллектуальному развитию. Мы категорически с этим не согласны. Поэтому Казахстан старается вносить активный вклад в процессы модернизации и реформы. Казахстан является твердым сторонником дальнейшего развития и укрепления мусульманской уммы».

Добавим, что на форуме президента Казахстана назвали активным лидером мусульманского мира.

«Инициативы Нурсултана Назарбаева, активного лидера исламского мира, очень важны. Он продвигает различные плодотворные инициативы для исламского мира», — отметил директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Абдулазиз Осман Ат-Туэйджри.

Между тем религиозные экстремисты в Казахстане продолжают оставаться серьезной проблемой. Теракты летом в Алма-Ате и Актюбинске (Актобе) власти связали с приверженцами нетрадиционных религиозных течений.

По данным Комитета национальной безопасности республики, в частности, в стране с начала 2016 года осудили 14 сторонников религиозно-экстремистской организации «Таблиги жамагат».