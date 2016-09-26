Москва, 26 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Новый созыв Вашингтоном заседания Совбеза ООН превратится исключительно в шоу. Об этом 26 сентября в ходе встречи со студентами Московского государственного лингвистического университета заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«То, что сейчас происходит по Сирии, мы видим то, что они созывают еще один Совбез вдогонку, который опять же превратится исключительно в такое шоу, потому что задача одна — задача показать пальцем и не одним, а желательно несколькими на кресло Виталия Ивановича Чуркина и сказать, вот кто и в чем виноват», — сказала Захарова.

По её словам, до сих пор непонятно, в чём виновата Росссия — «сейчас придумали бомбардировку Россией конвоя».

Она назвала данные обвинения абсурдными, поскольку «фактуры нет, есть только словоблудие».

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что территорию Сирии «бомбят все, кому не лень». Кроме того, постпред РФ отметил, что Москва больше не будет соглашаться односторонние шаги по урегулированию ситуации в Сирии.