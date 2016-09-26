Москва, 26 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Министерство образования намерено заняться организацией детского летнего отдыха. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

«Я думаю, что нам нужно действительно возвращаться к этому, и сейчас проделана большая работа с (профильными) комитетами, чтобы закон о летнем отдыхе (появился)», — заявила Васильева.

За 25 лет Россия практически потеряла традицию летного детского отдыха, указала она. «Причем это не только безопасность — но он всегда был развивающим. Он всегда был, как продолжение нашего школьного года, и вызывал огромную радость у детей», — подчеркнула министр.