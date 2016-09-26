Москва, 26 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Визит министра транспорта РФ Максима Соколова в Египет состоится 27 сентября. В рамках встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщается на сайте aex.ru.

Флаг Египта

Глава Минтранса РФ обсудит вопросы возобновления авиасообщения между странами, в том числе проект межправсоглашения по авиабезопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как террористы взорвали пассажирский самолет с российскими туристами, вылетевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Погибли 224 человека. После этого теракта, который стал крупнейшим в истории российской и советской гражданской авиации, авиасообщение с Еиптом было приостановлено. Российские власти требуют от Каира гарантии безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.

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