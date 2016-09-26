Москва, 26 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции проверяют сообщение об угрозе взрыва в Даниловском монастыре Москвы, сообщает Life со ссылкой на источник.

danilovbells.ru Даниловский монастырь

Неизвестный позвонил по телефону службы «112» и заявил, что в монастыре заложена бомба. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Территорию монастыря, на которой расположена резиденция Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обследуют кинологи с собаками.