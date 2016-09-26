Москва, 26 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Доме футбола (Москва) сегодня, 26 сентября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России по футболу сезона 2016/2017. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

AnnRos Футбольный мяч

В жеребьёвке не участвовали ФК «Рубин» (Казань) и «СКА-Хабаровск». Игры 1/8 финала Кубка России состоятся 26 и 27 октября.

По итогам жеребьёвки, встречи состоятся между следующими командами:

ФК «Тосно» (Ленинградская область) — ФК «Динамо» (Москва);

ФК «Краснодар» — ФК «Оренбург»,

ФК «Амкар» (Пермь) — ФК «Урал» (Екатеринбург),

ФК «Терек» (Грозный) — ФК «Уфа»,

ФК «Енисей» (Красноярск) — ФК «Сибирь» (Новосибирск);

ФК «Крылья Советов» (Самара) — ФК «Локомотив» (Москва);

ФК «Анжи» (Махачкала) — ФК «Зенит» (Санкт-Петербург);

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября «Амкар» обыграл «Терек» в выездном матче седьмого тура чемпионата России со счётом 3:1. В этот же день «Урал» на своём поле уступил «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России.