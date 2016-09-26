В Перми «Амкар» сыграет с «Уралом» в 1/8 финала Кубка России
Москва, 26 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Доме футбола (Москва) сегодня, 26 сентября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России по футболу сезона 2016/2017. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.
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Футбольный мяч
В жеребьёвке не участвовали ФК «Рубин» (Казань) и «СКА-Хабаровск». Игры 1/8 финала Кубка России состоятся 26 и 27 октября.
По итогам жеребьёвки, встречи состоятся между следующими командами:
- ФК «Тосно» (Ленинградская область) — ФК «Динамо» (Москва);
- ФК «Краснодар» — ФК «Оренбург»,
- ФК «Амкар» (Пермь) — ФК «Урал» (Екатеринбург),
- ФК «Терек» (Грозный) — ФК «Уфа»,
- ФК «Енисей» (Красноярск) — ФК «Сибирь» (Новосибирск);
- ФК «Крылья Советов» (Самара) — ФК «Локомотив» (Москва);
- ФК «Анжи» (Махачкала) — ФК «Зенит» (Санкт-Петербург);
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября «Амкар» обыграл «Терек» в выездном матче седьмого тура чемпионата России со счётом 3:1. В этот же день «Урал» на своём поле уступил «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России.