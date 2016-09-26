Москва, 26 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум.



mos.ru Город

Контракт на разработку перечня стандартов благоустройства городских пространств получило консалтинговое бюро «Стрелка». Как пишет газета «Коммерсантъ», стоимость такой работы составит 3,8 млрд рублей.

12 сентября министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что в России к 2018 году будут разработаны стандарты благоустройства и развития городской среды. Новые правила будут носить обязательный характер для всех российских городов.

За три года Фонд единого института развития в жилищной сфере вместе с КБ «Стрелка» должны разработать федеральный перечень стандартов по жилищному строительству и развитию городских общественных зон в сложившихся районах застройки и для применения при освоении новых территорий. Впоследствии рекомендации могут быть утверждены на законодательном уровне.

Программа, которая оценивается в 3,8 млрд рублей, предполагает реализацию к Чемпионату мира по футболу 2018 года 120 пилотных проектов по улучшению общественных пространств в 40 городах и преобразованию городской среды для 319 моногородов. КБ «Стрелка» также протестирует новые объемно-пространственные регламенты в трех пилотных городах, из которых пока определен только Саратов.

Контракт на разработку новых стандартов получен «Стрелкой» в обход предусмотренных законом о госзакупках конкурсных процедур, отмечает издание. Это обусловлено тем, что Фонд единого института развития в жилищной сфере, с которым будет заключен договор, является некоммерческой организацией. Отмечается, что фонд создан только в сентябре 2016 года, а документы, регламентирующие порядок закупочной деятельности, пока не опубликованы.

ООО «КБ «Стрелка» на 80%, по данным издания, принадлежит действующему с 2009 года институту «Стрелка». Институтом через благотворительный фонд владеет кипрский офшор «А&HH Эквитис Лтд». Попечительский совет института возглавляет бизнесмен Александр Мамут.

Для КБ данный контракт станет самым крупным за всю историю его существования. До этого «Стрелка» принимала активное участие в урбанистических программах Москвы. Так, в январе 2015 года КБ выиграло тендер мэрии Москвы на разработку проектов методических документов для реализации подпрограммы «Моя улица». Сумма контракта составила 922 млн рублей. В марте 2016 года «Стрелка» заключила со столичным правительством контракт на разработку концепции и стандартов благоустройства объектов инфраструктуры отдыха Москвы. Стоимость работ была оценена в 890 млн рублей.

В мае 2015 года Общероссийский народный фронт подвергал сомнению прозрачность сделки между «Стрелкой» и правительством Москвы. По утверждению «фронтовиков», конкурс был проведен так, что только «Стрелка» могла одержать победу. В своем исследовании ОНФ отмечал, что регистрация конкурсантов началась в выходные перед новогодними праздниками, а завершился прием заявок уже 16 января, то есть с учетом выходных и праздников на всё про всё у потенциальных подрядчиков была ровно неделя. В итоге участие в конкурсе смогла принять только «Стрелка», которая была признана победителем за отсутствием конкурентов.

Кроме того, по мнению экспертов ОНФ, были значительно завышены стоимость работ и необходимое количество исполнителей. Наконец, общественников возмутило, что на фоне борьбы с выведением денег из страны властями столицы был заключен контракт с компанией, связанной с кипрским офшором.