Санкт-Петербург, 26 сентября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. У комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга появился новый руководитель. Новый глава спорткомитета Павел Белов ранее работал заместителем председателя этого смольнинского ведомства, сообщили 26 сентября в городской администрации.

kfis.spb.ru Павел Белов

Его бывший начальник Юрий Авдеев, отвечавший за городской спорт и физкультуру с 2011 года, 18 сентября был избран в городской парламент от «Единой России» по одномандатному округу и сегодня получит мандат депутата в Мариинском дворце.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов уже представил коллективу комитета по физической культуре и спорту нового председателя, сообщили ИА REGNUM в аппарате Кириллова.

«Владимир Кириллов выразил уверенность в том, что под руководством Павла Белова будет продолжена успешная работа комитета над совершенствованием спортивной сферы Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Приоритетными задачами спорткомитета Петербурга названы строгий контроль над реализацией Адресной инвестиционной программы в части строительства новых спортивных объектов, а также продолжение работы по подготовке города к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка Конфедераций в 2017 году.

Заметим, в Заксобрание Петербурга от партии власти также избраны глава Петроградского района Юрий Гладунов, глава Красносельского района Евгений Никольский и глава Цетрального района Мария Щербакова. Последнюю уже заменили на посту на Андрея Хлуткова, который ранее возглавлял районное управление ФСБ и был советником губернатора.