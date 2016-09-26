Москва, 26 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Количество школьных учебников должно быть заметно снижено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. «Мы не можем иметь такое количество учебников — у нас 405 учебников в начальной школе. Я не знаю, что должны делать учителя и родители, чтобы просто эти учебники посмотреть», — заявила Васильева.

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Необходимо создать стандарт по каждому предмету, уверена министр: «Запустить не более трех линеек учебников — основная, то есть базовая, которую знает каждый ученик РФ, и углубленные предметы».

В этой связи министр напомнила опыт советской школы, где было «бессчетное количество «занимательной физики», «занимательной химии», «занимательной биологии» и так далее».

По ее словам, «сделать это надо очень быстро», и у министерства для этого есть хорошая основа в виде историко-культурного стандарта, на разработку которого ушло три года.