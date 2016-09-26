Москва, 26 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама, по его собственным словам, поддерживал взаимодействие с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов REGNUM Барак Обама

«Верховный главнокомандующий США Барак Обама поддерживал, как меня всегда заверяли, взаимодействие с Россией, он это сам подтвердил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае. Видимо, военные не слишком слушаются верховного главнокомандующего», — сказал Лавров в эфире телеканала НТВ.

По его словам, после ударов по гумконвою в Сирии 19 сентября РФ потребовала расследования, а «мой хороший партнер Джон Керри, на него это не очень похоже, заявил, что расследование можно провести, но мы знаем, кто это сделал — сирийская армия или Россия, но в любом случае, виновата Россия»: «Видимо, его припекло сильно, так как он находится под жесточайшей критикой военной машины США».

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что территорию Сирии «бомбят все, кому не лень». Кроме того, постпред РФ отметил, что Москва больше не будет соглашаться на односторонние шаги по урегулированию ситуации в Сирии.