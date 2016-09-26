Москва, 26 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Минобрнауки намерено сократить учебники по каждому предмету до трех линеек — основного курса, базового и углубленного. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенном заседании комитета Совфеда. «Не больше трех линеек: основная, базовая и углубленные предметы», — отметила она.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Министерство готово к трудностям, связанным с сокращением учебников по школьным дисциплинам — «это большой бизнес тех издательств, которые есть».