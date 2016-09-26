Москва, 26 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Объединения вузов будут прекращены до каждого конкретного разбирательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании профильного комитета Совфеда. «Пока мы прекращаем все объединения, до каждого конкретного разбирательства», — сказала Васильева.

Seth Sawyers Лекционный зал в ВУЗе

Министерство также намерено следить за реализацией госпрограммы поддержки вузов для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. «Вопрос — какова отдача? Этот вопрос отдачи на сегодняшний день меня волнует очень сильно», — заявила она.

«Бюджет должен расходоваться очень экономно, особенно в свете сегодняшнего дня», — сказала министр в заключение.