Москва, 26 сентября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Министр образования и науки России Ольга Васильева призвала перестать рассматривать такие общественная блага как образование, в качестве рыночных услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом она заявила на расширенном заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. «Услуги медицинские, культурные, услуги образования… Не бывает услуг в этих сферах. Это абсолютно другие вещи. Услуги могут быть потребительские, на рынке», — заявила Васильева.

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За прошедшую четверть века произошла деформация о положении учителя в обществе, которая произошла в связи с тем, что в общественное сознание «слишком глубоко въелись понятия услуг», считает министр. «Учитель — не профессия, это служение, это миссия, это человек, который воспитывает наше «завтра», — уверена она.

«То, какое положение он (учитель) займет, (его) общественное уважение, социальная значимость, возможность совершенствования его роста — это для меня приоритетно», — отметила министр.