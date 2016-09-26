Москва, 26 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В первые годы следующего десятилетия в вооруженных силах России могут появиться рабочие образцы гиперзвукового оружия, об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном 26 сентября.

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По словам Обносова, в настоящее время направлению по разработке гиперзвукового оружия уделяется должное внимание. При этом отечественные ученые берут за основу советские наработки — НИР «Холод» и «Холод-2».

"Ведется ряд проектов и с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии. Поверьте, у нас уже есть интересные результаты по этому направлению», — отметил Обносов.

Собеседник издания добавил, что для получения результатов в этом направлении необходимы большие затраты на исследовательскую работу и эксперименты. При этом нет смысла сравнивать темпы разработки с Соединенными Штатами или Китаем, так как «что-то у них лучше, что-то у нас».