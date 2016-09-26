Москва, 26 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям одобрила проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2017 год». Согласно документу, прожиточный минимум для пенсионеров в городе увеличат до 11 561 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Руководитель комиссии, депутат Мосгордумы Михаил Антонцев («Единая Россия») заявил, что члены комиссии поддерживают законопроект. «Предлагаем думе принять данный законопроект», — сообщил он.

В материалах заседания отмечается, что 30 920 человек получали пенсию в размере 11 428 рублей по состоянию на июнь 2016 года. К концу 2017 года их число может достигнуть 52 000 человек.

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Средства предусмотрены из бюджета в размере 3 млрд 104,4 млн рублей.

Напомним, в 2015 году величина прожиточного минимума пенсионера в Москве составляла 9046 рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2017 году не предусматривается возобновление работы старой системы накопления пенсий.

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