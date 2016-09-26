Прожиточный минимум пенсионеров в Москве могут увеличить до 11 561 рубля
Москва, 26 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям одобрила проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2017 год». Согласно документу, прожиточный минимум для пенсионеров в городе увеличат до 11 561 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Руководитель комиссии, депутат Мосгордумы Михаил Антонцев («Единая Россия») заявил, что члены комиссии поддерживают законопроект. «Предлагаем думе принять данный законопроект», — сообщил он.
В материалах заседания отмечается, что 30 920 человек получали пенсию в размере 11 428 рублей по состоянию на июнь 2016 года. К концу 2017 года их число может достигнуть 52 000 человек.
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Средства предусмотрены из бюджета в размере 3 млрд 104,4 млн рублей.
Напомним, в 2015 году величина прожиточного минимума пенсионера в Москве составляла 9046 рублей.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2017 году не предусматривается возобновление работы старой системы накопления пенсий.
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