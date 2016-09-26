Москва, 26 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что с 1 октября российские страховые компании начнут продавать полисы ОСАГО только на бланках нового образца. Об этом сообщили в пресс-службе РСА.

Pictures of Money Страховка ОСАГО

Комментируя нововведение, Юргенс отметил, что 30 сентября закончится переходный период, начавшийся с 1 июля 2016 года, в который происходила замены бланков полисов ОСАГО. Новые договоры будут заключаться только на новых бланках.

«РСА совместно с Гознаком обеспечил страховые компании достаточным количеством бланков полисов нового образца, чтобы с 1 октября договоры ОСАГО заключались только на них», — сказал он.

Юргенс подчеркнул, что в переходный период не было приостановки работы страховых фирм «по причине недостаточного количества бланков». Причём старые бланки перестали выпускать с 1 августа.

В 1 октября страховые фирмы должны провести инвентаризацию бланков: старые уничтожить и отчитаться в РСА. «Таким образом, 30 сентября будут заключены последние договоры на старых бланках зеленого цвета, но, само собой, они будут действовать в течение года с момента заключения», — пояснил Юргенс. Он отметил, что у страховщиков имеется более 14,5 млн новых бланков ОСАГО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля ОСАГО начали выписывать на новых бланках, но при этом в ходу были и старые бланки. Юргенс объявил о начале «переходного периода» и пояснил, что бланки старого образца будут продавать до 1 октября в связи с тем, что быстро вывести их из обращения трудно.

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